Buenos Aires. La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de prisión por el presunto fraude millonario en torno al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción quedó inconclusa.

La fiscal federal Fabiana León solicitó esta condena en el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 7, al considerar a la intérprete como “partícipe necesaria” de una maniobra de defraudación contra la administración pública.

El alegato de la fiscal apuntó también contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor de la defraudación y para quien pidió cuatro años y medio de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, reclamó cuatro años de prisión para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también como “partícipe necesario” del fraude.

La acusación incluyó a otros procesados en la misma causa: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos, la fiscal solicitó condenas y la restitución solidaria al Estado de US$ 3.126.000.



Los argumentos de la defensa

Tras conocerse el alegato de la fiscal, el abogado defensor de Del Boca, Juan Pablo Fioribello, señaló: “Era un juicio oral muy esperado, absolutamente esperado, porque es el único lugar donde se puede demostrar que en la causa no hay ningún elemento de prueba de cargo, la totalidad de los testigos declararon en favor de la señora Del Boca, donde todos son congruentes en que la novela se hizo, el producto se realizó, no se trató de una novela fantasma”.

El abogado defensor agregó que “hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde peritos oficiales no detectaron ningún tipo de irregularidad ni desvío de fondos”. “La novela se hizo en un 100 %, pero el problema radica en que la obra no vio la luz porque Andrea Del Boca tenía un contrato donde ella no tenía que dar la exhibición, ella fue contratada para dar el contenido, y lo dio en su totalidad”.

Desde el inicio de la causa, la defensa de Andrea del Boca negó la existencia de un delito, que no hubo ni sobrefacturación ni perjuicio económico. Tras el alegato de la fiscal, será ahora el Tribunal Oral Federal N° 7 el que deba dictar sentencia.