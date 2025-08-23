Río Cuarto: la FPA incautó cocaína y marihuana en distintos controles

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante este viernes una serie de controles preventivos en la ciudad de Río Cuarto, que dejaron como resultado el secuestro de dosis de cocaína y marihuana en distintos sectores.

El primer procedimiento se realizó en calle Alberto Soria al 400 de barrio Las Delicias, donde efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales (C.I.E.) controlaron a un hombre mayor de edad que transitaba por el lugar. Durante el palpado preventivo, se le encontraron varias dosis de cocaína.

En paralelo, en la intersección de Ayacucho y Pasaje Callao de barrio Pizarro, los oficiales controlaron a dos hombres que se movilizaban en un automóvil. Como resultado, se incautaron dosis de marihuana.

Además, se desplegaron patrullajes en espacios verdes y sectores considerados vulnerables, como los barrios Centro, 400 Viviendas, Ciudad Nueva, Bimaco y Banda Norte, con el fin de reforzar la prevención en zonas de alta circulación.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, se labraron las actas correspondientes y las sustancias fueron remitidas a sede judicial. No hubo detenidos.