Tragedia en estancia de Pascanas: hallan muerto a un peón y otro está grave

Una tragedia golpeó esta mañana a la zona rural de Pascanas, donde un hombre de 38 años fue encontrado sin vida y su compañero de 33 resultó hospitalizado por presunta intoxicación con monóxido de carbono.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 en la estancia de Pica Mario, donde personal policial halló el cuerpo de Alexander Gabriel Cabral, oriundo de Dalmasio Vélez, dentro de una casilla utilizada para descanso.

Según relató su compañero, ambos se habían acostado durante la madrugada y en determinado momento él despertó con mareos, mientras que el otro ya no presentaba signos vitales. De inmediato fue trasladado en ambulancia al hospital local para su atención.

Los dos hombres se desempeñaban como empleados rurales en la estancia. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en la fatal intoxicación.