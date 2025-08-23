Tragedia: una mujer falleció y una niña quedó herida en choque en ruta 17 de Río Primero

Un accidente fatal ocurrió esta mañana en la intersección de ruta 17 y el camino a Las Saladas, donde por causas que se investigan colisionaron un camión Scania R340 y una motocicleta.

El rodado menor era conducido por una mujer de 46 años, oriunda de Las Saladas, quien viajaba acompañada por una niña de 6 años. La conductora perdió la vida en el lugar, mientras que la menor sufrió fracturas múltiples en una pierna.

La niña fue trasladada de urgencia primero al Hospital de Villa Santa Rosa de Río Primero y luego derivada al Hospital de Niños en la ciudad de Córdoba.

En el lugar trabajan Policía Caminera, Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia. La ruta permanece cortada mientras se aguarda la llegada de Policía Judicial, y el tránsito es desviado por el playón de la estación de servicio cercana.