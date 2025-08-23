Un futbolista de 49 años murió mientras jugaba en Traslasierra

Un hombre de 49 años murió esta tarde mientras disputaba un partido de fútbol senior en la cancha de Salomón, en Villa Dolores. Según los primeros reportes, el jugador manifestó un fuerte dolor en el pecho durante el encuentro y se desplomó en el campo de juego.

De inmediato fue asistido por compañeros y trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Villa Dolores, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó minutos más tarde su fallecimiento como consecuencia de un infarto.

El hecho generó conmoción entre familiares, amigos y compañeros de equipo, que quedaron impactados por lo ocurrido en pleno desarrollo del encuentro deportivo.