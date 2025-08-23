Una mujer alcoholizada chocó un patrullero en Villa Allende

En la madrugada de este sábado, un patrullero policial fue impactado por un automóvil en pleno centro de Villa Allende. El hecho ocurrió en la intersección de Hipólito Irigoyen y Maipú, donde personal de la fuerza se encontraba realizando un recorrido preventivo.

De acuerdo a lo informado, el móvil policial fue chocado por un VW Gol conducido por una mujer de 43 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. El control de alcoholemia, efectuado por autoridades municipales, arrojó un resultado de 0,756 gramos de alcohol en sangre.

La unidad policial resultó con daños materiales, mientras que no se registraron personas lesionadas. Tras el procedimiento, se dispuso el secuestro del rodado de la conductora.