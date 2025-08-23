Violenta pelea entre conductores en la terminal de ómnibus de Córdoba

Anoche se produjo un violento episodio en la Terminal de Ómnibus de Córdoba capital, cuando un taxista atacó a otro hombre en plena vía pública.

El hecho ocurrió sobre bulevar Perón al 420, donde personal policial intervino tras la denuncia de una pelea entre conductores. Según informaron fuentes oficiales, el chofer de un Renault Logan utilizado como taxi agredió físicamente a un hombre mayor de edad que se encontraba dentro de un Fiat Duna.

De acuerdo a los primeros datos, el enfrentamiento se habría originado por una discusión de tránsito que escaló rápidamente hasta terminar en agresión. Tras la intervención, el taxista fue trasladado a sede policial y se dio participación al magistrado interviniente.