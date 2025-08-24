Accidente en el Hospital de Urgencias: chofer chocó al llevar una mujer descompensada

Un colectivo de la empresa Coniferal protagonizó un fuerte accidente esta tarde en el Hospital de Urgencias, sobre calle Catamarca al 400, en barrio Centro. La unidad impactó contra el alero del sector de ingreso de ambulancias, en un episodio que generó gran conmoción en el lugar.

Según relató el chofer, trasladaba a una mujer descompensada con el objetivo de acercarla rápidamente para su asistencia médica. Sin embargo, en la maniobra terminó golpeando la estructura del hospital.

Producto del impacto, nueve menores habrían resultado con lesiones de distinta consideración, mientras que médicos y personal policial trabajan en el sitio para la atención inmediata de las víctimas y la seguridad de la zona.