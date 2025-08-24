Allanamientos en La Paz dejaron un detenido, drogas y dinero secuestrados

La Fuerza Policial Antinarcotráfico, con la coordinación del Ministerio Público Fiscal, concretó dos allanamientos en La Paz, departamento San Javier. En el operativo resultó detenido un hombre mayor de edad acusado de narcomenudeo.

Los registros se efectuaron en viviendas de calle Pública s/n y José Funes s/n. Allí se incautaron 254 dosis de marihuana, una planta de cannabis sativa, $232.940, una balanza digital, un automóvil y objetos de interés para la causa.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido utilizaba su vehículo para distribuir drogas ilícitas a sus clientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores ordenó el traslado del aprehendido y de las evidencias secuestradas a sede judicial.