Alta Gracia: desarticularon una fiesta electrónica clandestina con más de 400 jóvenes

En horas de la mañana, efectivos policiales y autoridades provinciales desarticularon una fiesta electrónica clandestina en un predio rural de Alta Gracia. Más de 400 personas participaban de la convocatoria, que carecía de los permisos correspondientes para este tipo de eventos.

El procedimiento se llevó adelante debido a la falta de habilitación municipal y de las medidas básicas de seguridad, por lo que se dispuso la clausura inmediata.

En el operativo estuvo presente el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, acompañado por el director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez, y el director de la Departamental Santa María, Héctor Villagra.