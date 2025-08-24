Atrapan a cuatro hombres por delitos de robo, estafa, hurto y abuso sexual

La Policía de Córdoba realizó procedimientos en Toledo, Oncativo y la ciudad cabecera del departamento, que derivaron en la detención de cuatro hombres vinculados a distintas causas penales. En los operativos se incautó un vehículo, tarjetas de débito y crédito, además de otros elementos relacionados a las investigaciones.

Las aprehensiones fueron dispuestas en el marco de pesquisas por hechos de robo, hurto, estafa y abuso sexual. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que lo secuestrado será peritado para determinar su relación con los ilícitos denunciados.

Desde la fuerza destacaron que los procedimientos forman parte de una serie de acciones preventivas y judiciales que se llevan adelante en la Departamental Río Segundo.