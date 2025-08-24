Carlos Paz: entró a una casa y robó piezas de un Peugeot 206

La tranquilidad de barrio José Muñoz se quebró este domingo al mediodía, cuando la policía sorprendió a un joven dentro de una vivienda. En su poder llevaba una navaja, una cédula de GNC de un Peugeot 206 y una manija de butaca de automóvil.

Los agentes, alertados por la central de comunicaciones, siguieron el rastro hasta dar con el vehículo en cuestión. Allí comprobaron que el volante había sido dañado y que faltaba la perilla que reclina el asiento. Su dueña aseguró que lo había dejado estacionado con todas las medidas de seguridad.

El joven fue detenido en el lugar y trasladado a la alcaldía de Carlos Paz. Los elementos quedaron secuestrados como parte de la investigación que ahora sigue en manos del magistrado interviniente.