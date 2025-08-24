Córdoba: rompió la luneta de un auto, robó pertenencias y fue detenido al escapar

Un operativo policial permitió detener a un hombre mayor de edad que había sustraído objetos del interior de un Fiat Argo estacionado en calle La Rioja. El vehículo presentaba la luneta trasera dañada y faltante de pertenencias.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando los agentes observaron al hombre correr con varios elementos en su poder. Al advertir la presencia policial, intentó huir a pie, pero fue alcanzado y reducido a unos 70 metros del lugar.

Minutos después, una mujer se acercó a los efectivos señalando que su automóvil había sido violentado. La damnificada constató que le faltaba una rueda de auxilio, un ventilador y una valija, todos recuperados en poder del detenido.

El procedimiento fue entregado en el C.R.P.P.A, donde quedaron a disposición de la Justicia los elementos secuestrados: un ventilador blanco marca Kacemaster, una valija celeste marca Eagle y una rueda de auxilio Pirelli 185/60R15.