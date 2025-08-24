Córdoba: viajaban con una niña en un auto con pedido judicial y fueron detenidos

Durante un procedimiento realizado en barrio Centro, la Policía de Córdoba detuvo a cinco personas que se desplazaban en un vehículo con pedido judicial. En el rodado viajaba también una niña de 1 año y 10 meses, hija de uno de los detenidos, quien fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

El operativo permitió además el secuestro de teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

En paralelo, en otro procedimiento llevado a cabo en el mismo sector, efectivos aprehendieron a una mujer y a un hombre —este último con pedido de captura vigente—, sindicados de participar en diferentes ilícitos. En esta acción se recuperó un teléfono celular robado recientemente de un local comercial.