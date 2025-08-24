Detuvieron a un delivery que vendía drogas desde su casa y en la calle

Serrano
Detuvieron a un delivery que vendía drogas desde su casa y en la calleEl detenido vendía drogas desde su vivienda y también ofrecía entregas bajo modalidad delivery.
Un hombre fue detenido en calle Belgrano al 900 de Serrano, acusado de narcomenudeo. En su vivienda se incautaron dosis de marihuana, seis plantas, 298 semillas de cannabis y elementos vinculados a la causa.
Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron el procedimiento luego de múltiples denuncias anónimas a la línea del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080). La investigación permitió establecer que el detenido no solo comercializaba estupefacientes en su domicilio, sino que también utilizaba la modalidad delivery para concretar entregas a sus clientes.
El operativo estuvo supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Laboulaye, que ordenó el traslado del hombre detenido y de lo secuestrado a sede judicial.