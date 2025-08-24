Detuvieron a un delivery que vendía drogas desde su casa y en la calle

Un hombre fue detenido en calle Belgrano al 900 de Serrano, acusado de narcomenudeo. En su vivienda se incautaron dosis de marihuana, seis plantas, 298 semillas de cannabis y elementos vinculados a la causa.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron el procedimiento luego de múltiples denuncias anónimas a la línea del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080). La investigación permitió establecer que el detenido no solo comercializaba estupefacientes en su domicilio, sino que también utilizaba la modalidad delivery para concretar entregas a sus clientes.

El operativo estuvo supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Laboulaye, que ordenó el traslado del hombre detenido y de lo secuestrado a sede judicial.