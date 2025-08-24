Detuvieron a un hombre que trasladaba un motor adulterado en una camioneta

Durante un control preventivo en Las Varillas, la Policía Caminera detuvo a un hombre que transportaba un motor con la numeración adulterada. Además, se procedió al secuestro de la camioneta en la que circulaba.

El procedimiento se concretó en el marco de los controles habituales sobre rutas de la región. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que el motor presentaba irregularidades en su identificación.

El conductor fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el rodado y el motor fueron incautados como parte de las actuaciones correspondientes.