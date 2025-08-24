Dos mujeres tomaron un terreno y lo usaban como playa de estacionamiento

La Policía de Córdoba detuvo a dos mujeres que habían ocupado un predio privado en barrio Jardín para explotarlo como playa de estacionamiento. En el lugar se constató la rotura del candado y la utilización indebida del espacio.

El procedimiento se realizó luego de que los efectivos detectaran la irregularidad en el sector. Según se informó, las mujeres se habían apropiado del terreno sin autorización y lo ofrecían como espacio para estacionar vehículos.

Las detenidas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. El terreno recuperado fue restituido a su propietario.