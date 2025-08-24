Fabricó dobles fondos en un camión para esconder 350 kilos de hojas de coca

Un operativo de Gendarmería en la Ruta Nacional 40 terminó con la detención de un conductor que intentó evadir un control vehicular en la ciudad de Santa María. En el rodado se hallaron compartimientos ocultos en el techo y en el acoplado, donde se transportaban 350 kilos de hojas de coca.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 4.263, cuando personal del Escuadrón 23 “Tinogasta” advirtió que el transporte de cargas generales realizó maniobras bruscas para esquivar el control. Tras un seguimiento, los efectivos lograron interceptar el vehículo y constataron la maniobra.

Durante la inspección se descubrieron dobles fondos en los sectores del techo y del acoplado. En presencia de testigos, se extrajeron paquetes envueltos en nylon verde que contenían hojas de coca en estado natural, con un peso total de 350 kilos.

Por disposición del magistrado interviniente, la mercadería y el vehículo fueron secuestrados. El hombre quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría provincial.