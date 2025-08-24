Guardan cenizas en El Porvenir tras un incendio que quemó más de 1000 hectáreas

Unos 60 efectivos de distintos cuarteles trabajaron durante el fin de semana en la zona rural de Colonia Marina. El fuego consumió pastizales y monte nativo, y permanece bajo guardia de cenizas para evitar reinicios.

El personal de Bomberos Voluntarios de Arroyito informó su regreso tras colaborar en el incendio forestal registrado en El Porvenir, jurisdicción de Colonia Marina. Cinco bomberos del cuartel participaron de las tareas entre el viernes y el domingo, integrando el operativo que reunió a cerca de 60 efectivos.

Las acciones estuvieron coordinadas por el jefe de la Regional 1, comisario general Claudio Bessone, con apoyo de Logística y Operaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Según estimaciones preliminares, el fuego afectó más de 1000 hectáreas de pastizales y monte nativo. Este lunes la zona permanecía bajo guardia de cenizas, debido a la rotación del viento desde el norte que podría reavivar focos latentes.