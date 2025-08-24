Internaron en Carlos Paz a un motociclista que chocó en San Antonio de Arredondo

El accidente ocurrió en la noche del sábado y dejó a un hombre mayor de edad con politraumatismos. Fue asistido en el lugar por Bomberos Voluntarios de Icho Cruz y derivado al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

El siniestro se registró alrededor de las 22:12 en la localidad de San Antonio de Arredondo, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. Personal de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz acudió con una unidad liviana y tres efectivos, quienes aseguraron la escena y brindaron las primeras atenciones al herido.

Posteriormente, el Servicio de Emergencias Punilla Sur determinó el traslado del motociclista al Hospital Sayago para una mejor atención. En el operativo colaboraron además efectivos policiales y personal de la Guardia Local.