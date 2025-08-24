Megaoperativo en Punilla: 681 motos y 321 autos bajo control en rutas

Durante el fin de semana, las rutas que atraviesan Punilla y Santa María se transformaron en escenario de un megaoperativo de seguridad vial que dejó cifras contundentes: casi 700 motos y más de 300 autos controlados, además de 1.098 personas verificadas.

Los puestos se instalaron en Villa Icho Cruz, Copina, Villa Carlos Paz, Falda del Cañete y Falda del Carmen, en plena franja horaria de mayor movimiento turístico. Entre sábado y domingo, el operativo se extendió durante las tardes y reunió personal de distintas departamentales junto a Policía Caminera.

El resultado: seis motocicletas retenidas por irregularidades, medio centenar de actas y cientos de conductores que tuvieron que mostrar documentación y medidas de seguridad.

El despliegue fue seguido de cerca por jefes de las departamentales y de Caminera, que remarcaron la importancia de reforzar los controles en corredores donde confluyen visitantes, vecinos y un tránsito cada vez más intenso.