Noche violenta en Tanti: un joven terminó apuñalado en un boliche

Un joven de 23 años resultó herido en la mano izquierda tras recibir un puntazo con un arma blanca en un boliche de barrio Centro.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo sobre calle San Martín, donde la víctima se acercó a los efectivos que cumplían servicio adicional e identificó a los responsables.

En la intervención policial se secuestró un cuchillo tipo facón y fueron trasladados a la Alcaldía dos hombres de 31 y 23 años, ambos oriundos de Santiago del Estero, señalados como partícipes del ataque. Quedaron a disposición del magistrado interviniente.

El joven fue asistido en el dispensario local, donde recibió curaciones y puntos de sutura.