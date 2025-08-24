Recuperan en Rayo Cortado una cisterna robada en 2024

Personal de Investigaciones de la Departamental Río Seco secuestró este viernes un tanque tipo cisterna que se hallaba en un predio rural de Rayo Cortado. El elemento había sido denunciado como sustraído el 4 de julio de 2024 en un hecho de hurto.

El procedimiento se concretó durante la tarde y permitió recuperar la cisterna, que estaba oculta en la zona rural. Desde la fuerza destacaron que la intervención se enmarca en tareas de investigación y seguimiento de causas abiertas en el departamento.

La Fiscalía interviniente dispuso el traslado del bien secuestrado y la continuidad de las actuaciones correspondientes.