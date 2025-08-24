Rescataron a dos hombres y a sus perros agotados en el Cerro Champaquí

Efectivos de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) auxiliaron a dos caminantes que se desorientaron mientras realizaban el ascenso al Cerro Champaquí. El operativo se desarrolló en el sector del Portal Villa Alpina, tras un pedido de ayuda recibido en la tarde del sábado.

Al arribar al lugar, los rescatistas lograron ubicar a los hombres, quienes se encontraban sin rumbo definido en uno de los tramos del sendero. Ambos fueron asistidos en el sitio y acompañados durante todo el regreso a la base.

Uno de los perros que acompañaba a los excursionistas no podía continuar por fatiga muscular, por lo que el personal colaboró en su traslado hasta completar el descenso. Finalmente, tanto los dos hombres como los animales fueron puestos a resguardo sin complicaciones.

La Policía de Córdoba destacó la importancia de extremar precauciones antes de emprender caminatas en alta montaña, especialmente en trayectos largos y exigentes como el del Champaquí.