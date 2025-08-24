San Antonio: motociclista de 20 años fue trasladado al Sayago tras un choque

Un joven que circulaba en una motocicleta Honda Tornado resultó herido tras ser embestido por un Volkswagen Gol en avenida Héroes de Malvinas, en San Antonio de Arredondo. El conductor del automóvil era un hombre de 42 años.

El accidente ocurrió anoche, en circunstancias que aún se investigan. Personal policial acudió al lugar y entrevistó a los involucrados, mientras que el servicio de emergencias asistió al motociclista en la calzada.

Los médicos diagnosticaron politraumatismos y dispusieron su traslado inmediato al Hospital Sayago, donde permanece bajo observación. El conductor del auto no presentó lesiones.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro y esclarecer la mecánica del impacto.