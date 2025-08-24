San Francisco: detuvieron a dos hombres por amenazas, robo y abuso de armas

La Policía de Córdoba, junto a la fuerza federal, realizó operativos en San Francisco que derivaron en la detención de dos hombres vinculados a hechos de violencia. En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, municiones de distintos calibres, una camioneta y otros elementos de interés para la causa.

Las intervenciones se concretaron en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de investigaciones por delitos de amenazas, robo calificado y abuso de armas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a sede policial.

La fuerza destacó que los operativos contaron con apoyo de la Policía Federal, y que los elementos secuestrados serán peritados para determinar su relación con los hechos investigados.