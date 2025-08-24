Seis detenidos y varias armas secuestradas en operativos en el sur de Córdoba

La Policía de Córdoba realizó múltiples procedimientos en diferentes localidades del sur provincial que derivaron en la detención de seis personas acusadas de distintos ilícitos. Durante los operativos, se secuestraron tres automóviles, una motocicleta, tres armas de fuego, vainas servidas, cartuchos, un arma blanca y otros elementos vinculados a los hechos investigados.

Los controles se llevaron adelante en Monte Ralo, Villa del Rosario, Pilar y Río Cuarto, con la participación de efectivos de las Departamentales Sur. Desde la fuerza destacaron que estas intervenciones forman parte de las acciones de prevención y seguridad en el interior provincial.