Sobornos: abrieron los teléfonos secuestrados en los allanamientos

Buenos Aires. La Justicia federal dispuso este sábado la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados el viernes a funcionarios y empresarios involucrados en la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los dispositivos pertenecen a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, quien fue detenido el viernes, y a Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del organismo. También se ordenó la apertura del celular de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas señaladas en la investigación.

Durante el operativo en el domicilio de Spagnuolo, en el barrio Altos de Campo Grande, en Pilar, la Policía secuestró dos teléfonos celulares, documentación, una máquina de contar billetes y varios vehículos, entre ellos una camioneta Nivus con la que, según sospechan los investigadores, intentaba fugarse.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la pesquisa, busca determinar si existieron maniobras de licitaciones direccionadas o compras manipuladas para favorecer a Suizo Argentina, tal como surge de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos de coimas.

Los elementos secuestrados serán peritados en los próximos días con el fin de establecer si contienen pruebas que confirmen la existencia de una red de sobornos dentro de la agencia.

En paralelo, las autoridades continúan con la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien aún no fue localizado por la Justicia.

