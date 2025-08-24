La víctima fue identificada como Tomás Agustín Abatte, oriundo de La Carlota. El accidente ocurrió este domingo a la mañana en el kilómetro 44, cuando perdió el control de su Renault Megane y se estrelló contra un árbol.

El siniestro se registró alrededor de las 8:00 en jurisdicción de La Laguna. El conductor, único ocupante del vehículo, falleció en el acto por la violencia del impacto, sin posibilidad de recibir asistencia médica.

Al lugar acudió personal del Destacamento La Laguna, Bomberos Voluntarios y Policía Científica. La fiscalía de turno, a cargo del Dr. René Bosio, dispuso las pericias de rigor, entre ellas planimetría, fotografía legal e inspección ocular, además de la intervención del médico policial que constató el deceso.

Para extraer el cuerpo del automóvil fue necesaria la intervención de los bomberos. Posteriormente, la Justicia ordenó el traslado del joven a la morgue judicial del Hospital Pasteur de Villa María para la realización de la autopsia. También se relevan cámaras de seguridad de la zona para precisar la mecánica del hecho.