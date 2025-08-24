Un bebé de 29 días fue salvado gracias a la asistencia telefónica del 911

La mamá logró desobstruir las vías respiratorias de su hijo tras seguir las indicaciones de los operadores policiales. Luego, un móvil trasladó al pequeño a un centro de salud, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en San Francisco, cuando una mujer llamó desesperada al 911 porque su bebé de apenas 29 días se encontraba broncoaspirado.

Mientras el móvil policial se dirigía al domicilio, los operadores brindaron instrucciones precisas a la madre para realizar maniobras de primeros auxilios. Gracias a esas indicaciones, logró rápidamente desobstruir las vías respiratorias del niño.

Minutos más tarde, el bebé fue trasladado por un patrullero hasta un nosocomio, donde recibió atención médica y se confirmó que estaba fuera de riesgo.