Córdoba

Amplio operativo policial en el Gigante de Alberdi por Belgrano–Central Córdoba

Sucesos
lunes, 25 de agosto de 2025 · 19:09

Un amplio despliegue de seguridad se realiza en el Estadio Julio César Villagra por el encuentro entre Belgrano y Central Córdoba de Santiago del Estero. El dispositivo cuenta con la supervisión del director de Especialidades Conjuntas, Adrián Cepeda, y la presencia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

El operativo busca garantizar el orden antes, durante y después del partido, con agentes distribuidos en los accesos, tribunas y zonas aledañas al estadio.

