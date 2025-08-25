Amplio operativo policial en el Gigante de Alberdi por Belgrano–Central Córdoba

Un amplio despliegue de seguridad se realiza en el Estadio Julio César Villagra por el encuentro entre Belgrano y Central Córdoba de Santiago del Estero. El dispositivo cuenta con la supervisión del director de Especialidades Conjuntas, Adrián Cepeda, y la presencia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

El operativo busca garantizar el orden antes, durante y después del partido, con agentes distribuidos en los accesos, tribunas y zonas aledañas al estadio.