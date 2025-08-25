Carlos Paz: choque entre moto y camioneta dejó a una joven herida

Una joven de 27 años sufrió politraumatismos tras chocar con una camioneta en la esquina de Zuviría y Buenos Aires. Fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.20 de este lunes, cuando la motocicleta Motomel S2 en la que circulaba la joven junto a su pareja, de 22 años, impactó contra una Ford EcoSport conducida por una mujer de 52 años.

La víctima fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias que determinó el traslado al hospital debido a las lesiones sufridas. Su acompañante no requirió derivación. La Policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor.