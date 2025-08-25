Cayeron dos adolescentes que habían robado un auto en Córdoba

Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos tras haber robado un vehículo en la ciudad de Córdoba. Se llevó adelante un operativo policial que permitió su aprehensión en el barrio Liceo Tercera Sección y el secuestro de un Renault Megane, el cual había sido sustraído en la zona de General Bustos.

Todo ocurrió el domingo pasado en horas de la noche y se incautaron un juego de llaves y dos teléfonos celulares, entre otros elementos que pertenecerían al propietario del vehículo.

Tras haber sido alertados del robo, los uniformados montaron un dispositivo que permitió dar con los menores en inmediaciones de las calles Gell y Obes y Rodolfo Walsh.

Posteriormente, los implicados y lo incautado fueron trasladados a la sede policial.