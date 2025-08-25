Un motociclista de 35 años perdió el control de su Honda y cayó en una curva de barrio Colinas. Fue asistido por personal de emergencias que le diagnosticó una luxación en el pulgar, sin necesidad de traslado hospitalario.

El hecho ocurrió este mediodía en calle Roma, donde la Policía tomó intervención tras el llamado de vecinos que advirtieron la caída. Según relató el conductor, al llegar a la curva perdió estabilidad y terminó cayendo al asfalto.

Al lugar acudió una ambulancia que atendió al herido en el sitio, confirmando que la lesión no representaba riesgo de gravedad. El motociclista permaneció en la zona hasta la finalización del procedimiento.

El tránsito se mantuvo reducido de manera preventiva durante algunos minutos, mientras se realizaban las actuaciones de rigor.