Clausuraron un galpón por boxeo ilegal con 100 personas en el lugar

La ciudad de Río Cuarto fue escenario de un operativo que derivó en la clausura de un galpón donde se llevaba a cabo un encuentro de boxeo sin autorización.

En el lugar había alrededor de 100 personas y se constató el cobro de entradas para presenciar las peleas. La intervención fue realizada por personal policial en conjunto con miembros del Área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad.

El espacio quedó clausurado y las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades de quienes organizaron el evento.