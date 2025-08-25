Conductor atropelló a varios jóvenes tras una pelea frente a un after clandestino

Córdoba. Un violento episodio ocurrió este domingo por la mañana en el barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, cuando un automóvil embistió a un grupo de jóvenes, entre ellos dos motociclistas, luego de una discusión frente a un after clandestino.

La secuencia, registrada en cámaras de seguridad, muestra el momento en que el vehículo arrolla a los presentes y se da a la fuga a gran velocidad. Según relataron vecinos, el hecho se originó en el interior del boliche conocido como “La Casita”, un local que había sido clausurado meses atrás, pero que seguía funcionando de manera ilegal.



El incidente

Todo comenzó pasadas las 8 en la esquina de Rincón de Luna y Arroyo Cabral. Una pelea entre el conductor de un auto y un motociclista se trasladó desde el interior del after a la vía pública. Minutos después, el automovilista regresó y embistió a los jóvenes que se encontraban en el lugar.

Las imágenes muestran cómo al menos cuatro personas fueron alcanzadas, entre ellas dos que iban en moto. Los heridos fueron retirados del lugar rápidamente antes de la llegada de la Policía.

“Los subieron a un auto para que no los vea la Policía. Levantaron todo como si nada hubiera pasado”, relató un vecino a La Voz del Interior.



Sin denuncias, pese al video

Fuentes policiales confirmaron que recibieron un aviso al 911, pero al llegar al lugar ya no había rastros del enfrentamiento ni de los heridos. Una hora más tarde, ingresó un nuevo llamado y la situación fue la misma.

Un joven de 19 años ingresó por sus propios medios al Hospital Cura Brochero con una fractura de brazo y lesiones en el rostro, pero se negó a realizar la denuncia tras la llegada de sus padres.

El after, en la mira

“La Casita” ya había sido escenario de un operativo el 5 de julio, cuando autoridades municipales y provinciales clausuraron el lugar por falta de habilitación, hacinamiento, consumo excesivo de alcohol y graves irregularidades de seguridad.

Durante aquel procedimiento se secuestraron equipos de sonido, luces y bebidas por un valor estimado en 8 millones de pesos. Los responsables incluso denunciaron al ministro de Seguridad y a funcionarios municipales por “violación de domicilio y persecución”.

Pese a ello, el local volvió a abrir sus puertas de manera clandestina, lo que derivó en los incidentes de este domingo.



La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que este lunes el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba presentará una nueva denuncia penal contra los organizadores del evento.

“Hace poco más de un mes ya realizamos un megaoperativo en este mismo lugar y denunciamos a los responsables. El mensaje es claro: no vamos a permitir que mafias de pseudo empresarios de la noche atenten contra la paz de los cordobeses”, expresó el ministro Juan Pablo Quinteros, quien vinculó a los organizadores con el clan Moyano, actualmente detenido por organizar este tipo de fiestas clandestinas.

Por ahora, el conductor del auto permanece prófugo y no hay denuncias particulares de las víctimas, a pesar de que el hecho quedó registrado en video.

