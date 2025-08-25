Conmoción en Carlos Paz por el «secuestro» de una adolescente: ¿qué pasó?

Una fuerte conmoción provocó la noticia del presunto secuestro de una adolescente en la ciudad de Villa Carlos Paz. Sus padres hicieron una publicación en redes sociales que se viralizó rápidamente y cuando la menor fue encontrada, comprobaron que en realidad se había ido por sus propios medios.

La joven tiene 15 años, es oriunda de barrio La Quinta y se presume que «salió con amigos» y luego no quiso volver a su hogar.

En comunicación con su familia, la joven habría expresado que fue «secuestrada» en el interior del shopping WO y trasladada hacia la capital cordobesa, Luego, dijo que logró escaparse y llegar hasta la Terminal. Si bien la causa no había sido judicializada, el posteo de sus familiares se extendió rápidamente, generó alarma en la sociedad y derivó en una intervención policial.

En el momento en que comenzaron las averiguaciones, la Policía constató que la menor se hallaba en una dependencia de Córdoba junto a sus padres para aclarar la situación.

Al ser consultados por el inesperado desenlace del caso, la familia de la adolescente aseguró que todo fue un «malentendido».