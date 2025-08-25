Córdoba: incautaron tussi, éxtasis, cocaína y marihuana en una fiesta electrónica

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo controles preventivos durante una fiesta electrónica en la ciudad de Córdoba que concluyeron con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de diferentes drogas sintéticas y marihuana.

Previo al inicio del evento, efectivos de la División K9 inspeccionaron con canes antinarcóticos distintos sectores del predio ubicado sobre calle Mauricio Yadarola al 1700, en barrio Talleres Oeste.

Durante los controles, oficiales de la Fuerza detuvieron a un hombre que tenía en su poder varias dosis de éxtasis y marihuana. Además, el operativo permitió concretar cincuenta y tres procedimientos positivos, con la incautación de tussi, éxtasis, MDMA, cocaína y marihuana.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de Córdoba dispuso la imputación del detenido por tenencia simple de estupefacientes.