Desvalijaron una casa, robaron una camioneta y terminaron detenidos

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras haber desvalijado una vivienda en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba y escapar en una camioneta Volkswagen Amarok. El vehículo fue recuperado en un domicilio de Villa San Alberto, donde además se secuestraron tres celulares, una computadora y otros elementos sustraídos.

Durante el procedimiento, también se secuestró el motor de una motocicleta que registra pedido judicial.

Minutos antes, alertados del ilícito, los efectivos realizaron un despliegue a partir de la geolocalización de uno de los dispositivos sustraídos, consiguiendo interceptar a los individuos en inmediaciones de calle Los Tártagos al 6400.

Posteriormente, los implicados y lo incautado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.