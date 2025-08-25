Le dieron cuatro años de cárcel

Horror: Condenaron a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra

El acusado se encuentra detenido y aún le restan cumplir dos años de condena.
lunes, 25 de agosto de 2025 · 18:56

Un hombre de 36 años fue condenado a cuatro años de cárcel por haber abusado sexualmente de su hijastra en el interior de Córdoba. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero también le colocó una multa de 5.000 pesos.

El condenado es oriundo de Villa Ascasubi y originalmente, se hallaba imputado del presunto delito de abuso sexual continuado agravado por la condición de guardador y la situación de convivencia preexistente y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Sin embargo, se comprobó que el hombre había «manoseado» en la pierna a su hijastra en una ocasión.

Según pudo conocerse, el acusado se hallaba detenido y aún le restan cumplir dos años de condena.

