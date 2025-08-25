Inrriville: condenan a un club por la muerte de un niño en su pileta

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación de Marcos Juárez condenó al Club Atlético River Plate de Inrriville a indemnizar a los padres de un niño de dos años que murió tras caer en la pileta del predio, durante un evento social realizado fuera de la temporada de verano.

Según la demanda, el menor desapareció mientras la familia participaba de un festejo en el quincho del club y, tras una búsqueda desesperada, fue encontrado sumergido en la pileta olímpica ubicada a pocos metros del lugar. Aunque fue asistido, no lograron salvarlo.

El magistrado Edgar Amigó Aliaga determinó que la piscina presentaba agua estancada con algas, carecía de condiciones mínimas de seguridad y el cerramiento perimetral no impedía el acceso. Además, señaló que no había personal de vigilancia en el sector.

El fallo atribuyó el 80% de la responsabilidad a la institución deportiva y el 20% restante a los padres del niño, al considerar que existió una responsabilidad concurrente.

La condena incluye la reparación por daño moral a los padres y a la hermana de la víctima, con un reconocimiento a la magnitud inconmensurable del sufrimiento que implica la pérdida de un hijo.

Finalmente, el juez ordenó como medida preventiva que el club contrate un seguro de responsabilidad civil para proteger a quienes concurren a sus instalaciones ante posibles incidentes.