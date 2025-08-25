Murió el vecino de La Falda que sufrió graves quemaduras con una estufa

El hombre oriundo de La Falda que había sufrido graves quemaduras al caer sobre una estufa encendida, perdió la vida esta madrugada en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.

Se encontraba internado en terapia intensiva desde el último sábado y se inició una investigación para esclarecer el caso. Su deceso se constató este lunes minutos después de las cuatro de la mañana y trascendió que tenía 65 años de edad.

El fin se semana pasado, había protagonizado un lamentable accidente en una casa ubicada en la intersección de Carlos Gardel y Corrientes, en la localidad ubicada en el Valle de Punilla. Fue asistido primero en el nosocomio local y luego trasladado a la capital cordobesa con heridas en el rostro, tórax y uno de sus brazos.

Su estado empeoró hacia el domingo y finalmente, falleció a causa de un shock cardiogénico irreversible.