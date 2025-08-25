Se incendió un depósito del Boletín Oficial de Córdoba

Un incendio registrado este domingo en el edificio del Boletín Oficial, ubicado en calle Santa Rosa al 700 de la ciudad de Córdoba, generó alarma aunque finalmente los daños se limitaron a un depósito de papel en blanco.

El fuego se desató en un sector del taller gráfico que funciona actualmente como imprenta y depósito de resmas. Gracias al rápido accionar de bomberos, el siniestro fue controlado antes de que alcanzara otras dependencias del edificio.

Fuentes oficiales confirmaron que no se perdió documentación, ya que desde 2013 el Boletín Oficial se publica en formato digital en el sitio web oficial, mientras que los ejemplares impresos anteriores a esa fecha no fueron alcanzados por las llamas.

Los archivos más antiguos, correspondientes a publicaciones previas a 1965, se encuentran preservados en el Archivo Histórico de la Provincia, por lo que tampoco corrieron riesgo.

El origen del incendio será investigado por la Justicia.