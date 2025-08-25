Se vio afectado el tránsito vehicular

Se prendió fuego un colectivo en la Ruta C-45 y terminó destruido

El chofer y los pasajeros alcanzaron a bajarse a tiempo y no se registraron heridos.
Sucesos
lunes, 25 de agosto de 2025 · 18:25

Momentos de extrema tensión se vivieron esta tarde luego que un colectivo interurbano se prendiera fuego en la Ruta C-45, a la altura de la localidad cordobesa de Falda del Carmen.

La unidad pertenecía a la empresa Sarmiento, fue completamente arrasada por el fuego y no se registraron heridos.

Según pudo conocer EL DIARIO, los pasajeros lograron descender a tiempo del rodado y en el lugar, trabajaron los bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Caminera.

Debido al siniestro, la circulación se vio interrumpida a la altura del kilómetro Nº13 porque se vio reducida la visibilidad.

Galería de fotos

