Se prendió fuego un colectivo en la Ruta C-45 y terminó destruido

Momentos de extrema tensión se vivieron esta tarde luego que un colectivo interurbano se prendiera fuego en la Ruta C-45, a la altura de la localidad cordobesa de Falda del Carmen.

La unidad pertenecía a la empresa Sarmiento, fue completamente arrasada por el fuego y no se registraron heridos.

Según pudo conocer EL DIARIO, los pasajeros lograron descender a tiempo del rodado y en el lugar, trabajaron los bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Caminera.

Debido al siniestro, la circulación se vio interrumpida a la altura del kilómetro Nº13 porque se vio reducida la visibilidad.