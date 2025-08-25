Secuestraron armas, vehículos, perros galgos y devolvieron aves silvestres en Córdoba

Durante el fin de semana, la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del interior provincial. Las intervenciones concluyeron con 36 personas demoradas.

En los procedimientos se incautaron seis vehículos, una motocicleta con el número de motor adulterado, varios teléfonos celulares, trampas de caza, dos rifles de aire comprimido y otros elementos vinculados a hechos de robo, abigeato, conservación de fauna y merodeo.

También fueron secuestrados 11 perros galgos utilizados para la caza furtiva, mientras que diversas aves silvestres fueron liberadas y devueltas a su hábitat natural.

Los controles se realizaron en Bell Ville, Villa Albertina, El Simbolar, Villa Nueva, Lozada, Ballesteros, Onagoity, Leones, Cruz Alta, San Basilio, Villa de María, Juárez Celman, Río Segundo, General Roca y Malvinas Argentinas.