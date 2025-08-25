Serrano: detuvieron a un hombre que vendía drogas con modalidad delivery

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la localidad de Serrano terminó con la detención de un hombre acusado de dedicarse a la venta de drogas al menudeo.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio de calle Belgrano al 900, donde los investigadores incautaron varias dosis de marihuana, seis plantas y 298 semillas de cannabis sativa, además de elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a la pesquisa, el detenido realizaba la venta desde su hogar y utilizaba la modalidad delivery para repartir los estupefacientes a sus clientes.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Laboulaye, el hombre y las pruebas recolectadas fueron trasladados a sede judicial.