Tensión en Córdoba: evacuaron la Catedral por una amenaza de bomba

La ciudad de Córdoba vive un episodio de tensión este lunes tras una amenaza de bomba en la Catedral “Nuestra Señora de la Asunción”, ubicada en pleno centro capitalino.

Personal policial se encuentra trabajando en el lugar y se dispuso la evacuación de la planta baja del templo como medida preventiva. El operativo incluye a brigadas especializadas en explosivos que revisan el edificio.

Hasta el momento no se informó sobre hallazgos concretos y las autoridades mantienen el despliegue en la zona para garantizar la seguridad de transeúntes y fieles.