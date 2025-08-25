Tragedia en Venado Tuerto: un joven de 28 años perdió la vida en un accidente vial

La ciudad de Venado Tuerto se vio sacudida por un trágico accidente ocurrido este lunes, en el que un joven motociclista de 28 años perdió la vida tras chocar contra la parte trasera de un camión.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, la víctima yacía en la calle mientras vecinos y transeúntes intentaban reanimarlo con maniobras de RCP. Poco después, personal del servicio de emergencias SIES continuó con las tareas de reanimación, incluso utilizando un desfibrilador (DEA).

Durante más de 30 minutos se intentó salvarle la vida, pero finalmente los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. La Policía quedó a cargo de la escena, recabando datos y realizando las pericias correspondientes.