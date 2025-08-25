Tres jóvenes hospitalizados tras un accidente en La Francia

La mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en la localidad de La Francia, sobre la Autovía 19 a la altura del kilómetro 194.

El siniestro fue protagonizado por un Ford Focus que terminó volcado con las ruedas hacia arriba. El vehículo era conducido por un joven de 19 años y estaba ocupado además por otros dos jóvenes de 18 y 25 años.

Los tres fueron asistidos en el lugar y trasladados por un servicio de emergencias de la localidad de El Tío al hospital municipal de La Francia para su valoración médica.

En el operativo también trabajaron bomberos voluntarios de El Tío, que acudieron con dos unidades. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el vuelco.