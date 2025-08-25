Un camión cargado con porotos despistó y perdió la carga cerca de Río Seco

En las primeras horas de este lunes, un accidente de tránsito sorprendió a quienes circulaban por la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 886, en cercanías de Villa de María del Río Seco. Un camión Volvo con chasis y acoplado, cargado con porotos, perdió el control y despistó, quedando atravesado en la carpeta asfáltica y esparciendo su carga a lo largo de la vía.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y, si bien aún no se establecieron las causas, se confirmó que el conductor, un hombre de 53 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal del Norte para recibir una mejor valoración médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental Río Seco, Policía Caminera y Bomberos del Cuartel VIII, quienes realizaron tareas para asegurar la zona y normalizar la circulación en la ruta.